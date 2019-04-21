تفاصيل جديدة للهجوم الإرهابي على مركز الزلفي بالرياض
كشفت مصادر أمنية عن معلومات أولية حول البيان الرسمي عن الهجوم الإرهابي الفاشل الذي وقع صباح اليوم الأحد على مركز الزلفي شمالي الرياض .
وأشارت إلى أن الإرهابيين كانوا يحملون اسلحة متنوعة تشمل ضمنها قنابل وزجاجات حارقة، إضافة إلى أسلحة رشاشة وحاولوا اقتحام المقر الأمني .
وبينما همً الإرهابيون بتنفيذ مخططهم الخبيث إذ باغتتهم القوات الأمنية وتصدت لهم في الحال لتقتل الجميع وعددهم أربعة .
ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة الكشف عن هوية الإرهابيين وتفاصيل الحادث في بيان رسمي للجهات الأمنية .
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