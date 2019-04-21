تفاصيل جديدة للهجوم الإرهابي على مركز الزلفي بالرياض

الرياض(صدى):

كشفت مصادر أمنية عن معلومات أولية حول البيان الرسمي عن الهجوم الإرهابي الفاشل الذي وقع صباح اليوم الأحد على مركز الزلفي شمالي الرياض .

وأشارت إلى أن الإرهابيين كانوا يحملون اسلحة متنوعة تشمل ضمنها قنابل وزجاجات حارقة، إضافة إلى أسلحة رشاشة وحاولوا اقتحام المقر الأمني .

وبينما همً الإرهابيون بتنفيذ مخططهم الخبيث إذ باغتتهم القوات الأمنية وتصدت لهم في الحال لتقتل الجميع وعددهم أربعة .

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة الكشف عن هوية الإرهابيين وتفاصيل الحادث في بيان رسمي للجهات الأمنية .

إقرأ أيضاً :