بالفيديو.. ” جوميز ” يواسي طفلا يبكي باللغة العربية

طلال الغامدي(صدى):

قدم مهاجم نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مواساته لـ ” طفل ” من مشجعي ” الهلال ” ، حيث ظهر الطفل يبكي بمقطع فيديو لضياع لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وعلق ” جوميز ” على الفيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” موجهًا حديثه للطفل: ” أنا أعلم ما تشعر به و أشاركك حزنك، ولكن للاسف لا نستطيع العوده للوراء وتغيير ما حدث ” .

وتابع: ” للأسف.. هذا هو الجانب القاسي في قانون المنافسات و الرياضة ، أوعدك أنِ أنا وأعضاء فريقي سنبذل كل ما لدينا حتى نهاية الموسم لرسم ابتسامة على وجهك ووجه من يؤمن بنا ” .

يُذكر أن فريق الهلال كان قد خسر لقب بطولة كأس زايد، لحساب النجم الساحلي التونسيبهدفين مقابل آخر، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي، على ملعب “ هزاع بن زايد ” بالإمارات.