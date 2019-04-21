القبض على ” فاتنة سناب شات ” بعد افتضاح أمرها

دبي(صدى):

تمكنت شرطة دبي من القبض على محتال ابتكر حيلة غريبة من نوعها للنصب على الشباب الأثرياء من خلال حسابات وهمية لفتيات خليجيات .

وتفصيلاً فقد قام المتهم المرموق اجتماعياً والذي يتقاضي راتب متميز بالتعامل مع الشباب على موقع الإجتماعي سناب شات ليستدرجهم لتحويل اموال له لكسب الرضا والود من ” فاتنة سناب شات ” .

وبينما اكتشفت امرأة استغلال صورها في هذا الحساب تحت لقب فاتنة سناب شات وبإسم آخر ، إذ قامت بإبلاغ الشرطة على الفور والتي تمكنت من الوصول إليه ، بعد ان قام بنفس الجريمة في 4 حسابات وهمية اخرى .

واكدت الإدارة العامة للتحريات بدبي أن المجرم اعتمد على اضافته في حسابات فتيات على اعتبار انه فتاه مثلهن بعد استغلال صور وهمية ليتم إضافته بعد ذلك على الحسابات الخاصة ” البرايفت ” ومن ثم تحميل الصور الشخصية بإستخدام برامج خاصة ، مطالبة الجميع بضرورة الحيطة والحذر .