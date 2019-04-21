مضيفة بالخطوط السعودية تستغيث باكية بعد إصابتها في تفجيرات سريلانكا

كولومبو (صدى):

كشف مقطع صوتي، عن استغاثة مضيفة بـ ” الخطوط السعودية ” بعد إصابتها في تفجيرات سيرلانكا اليوم الأحد؛ حيث أخذت تبكي وتطلب بسرعة إسعافها.

وقالت المضيفة: ” الشباب ماتوا بالمطعم تحت، وما في حد يطلب لي إسعاف “؛ فيما كانت قد تعرضت لإصابة في يدها؛ إثر التفجيرات التي ضربت فنادق عدة في العاصمة السيرلانكية كولمبو صباح اليوم.

وكانت في فندق قراند سينامون، ضمن طاقم رحلة رقم “SV788” مسارها “الرياض- المالديف- كولمبو”؛ حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السيرلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران؛ حسب نظام الطيران.