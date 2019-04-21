الكشف عن الزي الرسمي للاتحاد ولوكوموتيف في مباراة الغد 

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر مسؤول أن فريق الاتحاد سيرتدي الزي الأبيض ولوكوموتيف الزي الأسود، في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا الاثنين في أوزباكستان ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها توالياً بجميع البطولات، دون أن يتعرض للخسارة أو يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

كما أن العميد ينتظر 4 مباريات هامة للغاية في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع لوكوموتيف، حيث يواجه أولاً ضيفه النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مضيفه الريان القطري بدوري أبطال آسيا.