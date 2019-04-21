انفجار ثامن يهز كولومبو اليوم.. والدماء لا تتوقف

كولومبو (صدى):

أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، وقوع انفجاريْن جديديْن، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم، وخلفت عشرات القتلى والجرحى ليرتفع الحصيلة إلى 8 انفجارات اليوم

ووقع الانفجار السابع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن الهجوم خلف قتيليْن على الأقل .

وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية، ولا يُعرف بعد عدد الضحايا .

وكانت ست انفجارات قد وقعت صباح اليوم الأحد لتسفر عن مقتل مقتل 156 شخصا وإصابة المئات جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح .

ولم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الإنفجار ، فيما قامت الحكومة بحظر التجول وحظر مواقع التواصل الإجتماعي وحجب التراسل .

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