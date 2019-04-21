انفجار ثامن يهز كولومبو اليوم.. والدماء لا تتوقف
أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، وقوع انفجاريْن جديديْن، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم، وخلفت عشرات القتلى والجرحى ليرتفع الحصيلة إلى 8 انفجارات اليوم
ووقع الانفجار السابع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن الهجوم خلف قتيليْن على الأقل .
وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية، ولا يُعرف بعد عدد الضحايا .
وكانت ست انفجارات قد وقعت صباح اليوم الأحد لتسفر عن مقتل مقتل 156 شخصا وإصابة المئات جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح .
ولم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الإنفجار ، فيما قامت الحكومة بحظر التجول وحظر مواقع التواصل الإجتماعي وحجب التراسل .
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