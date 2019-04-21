توفر وظائف تقنية شاغرة بشركة ” تداول ” بالرياض
كشفت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– إداري نظام رئيسي (Senior System Administrator)
– إداري قواعد بيانات رئيسي (Senior Database Administrator)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي.
– خبرة سابقة في نفس المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الروابط التالية:
– وظيفة (إداري نظام رئيسي): هنا
– للتقديم على وظيفة (إداري قواعد بيانات رئيسي): هنا
اترك تعليقاً