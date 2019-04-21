توفر وظائف تقنية شاغرة بشركة ” تداول ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– إداري نظام رئيسي (Senior System Administrator)

– إداري قواعد بيانات رئيسي (Senior Database Administrator)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي.

– خبرة سابقة في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الروابط التالية:

– وظيفة (إداري نظام رئيسي): هنا

– للتقديم على وظيفة (إداري قواعد بيانات رئيسي): هنا