بالفيديو.. هيا الشعيبي: بعض الفنانات غير الكويتيات يشوهن صورة الفتاة الكويتية

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، بعض الفنانات غير الكويتيات، قائلة أنهن يشوهنَ صورة البنت الكويتيّة، من خلال طريقة ملابسهنّ، وتصرفاتهنّ غير المسؤولة.

وقالت هيا الشعيبي، أن بنات وطنها أولى بأيّ فرصة في المجال الفنيّ، عن غيرهن: ” أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا “.

وتابعت: ” في فنانات مو كويتيات البعض منهن يحبن بلدنا ولايسئن لها لكن في بعضهن قاعدين يخربن ويسمونهن بنات كويتيات.. إللي يحترم ديرتي فقط أحترموا “؛ فيما تحدثت عن طليقها طارق العلي في تصريحات لها.

وأوضحت: ” أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي.. عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس.. لأن الحب كان من القلب للقلب مو حب مصلحة “.

واستطردت: ” مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية، وأنا مو حابه أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللى صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. وفي النهاية الموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد “.