فهد الهريفي: المفرج فقد السيطرة على الأمور بالهلال

نواف السالم(صدى):

أكد فهد الهريفي نجم النصر السابق ، عبر تغريده له بصفحته الشخصية عبر ” تويتر ” ، أن فهد المفرج المشرف على كرة القدم بالهلال فقد السيطرة على الأمور داخل الفريق ، لهذا نصح الهريفي ، بضرورة تولي ياسر القحطاني هذا المنصب .

واستدل نجم النصر السابق، عبر حسابه على تويتر، على أن المفرج فقد السيطرة على الأمور، بما وصفه بـ”الفوضى التي حدثت في غرفة ملابس الفريق قبل المباراة النهائية لكأس الشيخ زايد للاندية الأبطال، يوم الخميس الماضي أمام النجم الساحلي، وكذلك طريقة احتجاج اللاعب بوتيا على حكم تلك المباراة”.

وأشار إلى أن ما حدث قبل اللقاء، شحن اللاعبين وأضاع تركيزهم . .