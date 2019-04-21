بالفيديو.. سباب وشتائم نابية في حلقة لسما المصري مع رامز جلال

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو، زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تسريب للحلقة الخاصة بالفنانة الاستعراضية سما المصري، في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019.

وكانت الحلقة عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت؛ لتظهر سما المصري وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية؛ لتعلن قناة mbc عن أفيش البرنامج ليكتشف مرتادو مواقع التواصل زيف الفيديو.

واتضح إنه تم صنعه بتجميع لقطات عدة من حلقات قديمة مستغلين عدم معرفة الجمهور بحقيقة المقلب الذي يحضره رامز هذا العام.