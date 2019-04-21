وظائف إدارية شاغرة في ” المحاسبين القانونيين “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس مع الخبرة (للرجال والنساء) في مقر الهيئة بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف علاقات وفعاليات (وظيفة واحدة – الرياض): المتطلبات: بكالوريوس في مجال مناسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

وأضافت: مصور (وظيفة واحدة – الرياض): المتطلبات: بكالوريوس في مجال مناسب مع خبرة لا تقل عن سنتين؛ فضلا عن أخصائي تسويق (وظيفة واحدة – الرياض): المتطلبات: بكالوريوس في مجال مناسب مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب؛ في موعد أقصاه السبت 1440/8/29هـ (الموافق 2019/5/4م)، عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا