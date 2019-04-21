وظائف شاغرة للجنسين بشركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق ” هدف ” باب التقديم على عدد من الوظائف التقنية الشاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في التخصصات التقنية .

وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة على مسمى ” مسؤول نظم ” بعدد وظيفتين ، وذلك عن طريق برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل ” .

وصف التدريب:

– تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها، وضمان سلامة النظام عن طريق التدابير الأمنية.

المهام الوظيفية:

1- تطوير خطط الطوارئ: ويشمل مواجهة المخاطر واسترداد البيانات، وتنفيذها تأمين البيانات، وتخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات ،وضمان حماية النظام .

2- تطوير المعايير: وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته وقواعد بياناته، والوصول إلى كل تلك المكونات، والإشراف على تنفيذها.

3- تكوين قواعد البيانات: تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات.

4- الإشراف على الاختبارات: الإشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان الالتزام بالسياسات، وتعديل إعدادات النظام ونظم الإدارة تبعاً لذلك.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس في العلوم التقنية.

3- تخرج حديث مع توفر شروط برنامج تمهير.

وأبانت الشركة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 16-8-1440 هـ ، على الرابط التالي هنا