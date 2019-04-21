” الزكاة والدخل ” توضح أبرز 5 استفسارات واردة إليها

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن أبرز الاستفسارات الواردة خلال الأسبوع من 14-20 أبريل 2019

له.

وأوضحت ” الزكاة والدخل” أن من بين الأسئلة: كيف يتم إيقاف الرقم المميز من البوابة الالكترونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل؟؛ لتكون الإجابة: ” بعد تقديم الإقرارات وسداد المستحقات يمكن إيقاف الرقم المميز وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة؛ ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.

وقالت أن من بين الاستفسارات: متى يتم تقديم إقرارات الزكاة للمنشآت الخاضعة للزكاة؟؛ فيما أكدت أنه يجب على كل منشأة خاضعة للزكاة تقديم إقراراتها الزكوية خلال 120 يوما بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة.

وأضافت: هل تخضع العمولات (رسوم الوساطة) لضريبة القيمة المضافة؟؛ بينما ردت: ” نعم، تخضع لضريبة القيمة المضافة العمولة التي يتم تلقيها مقابل تقديم الخدمات إذا كان مقدم الخدمة مسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لإغراض ضريبة القيمة المضافة”.

وبالسؤال عن ما هي فترة تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال، وما هي المهلة الزمنية لإستلام الهيئة العامة للزكاة والدخل تلك الإقرارات.

أكدت الهيئة، أنه على جميع المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، كما يجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة في آخر يوم من الشهر الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية (الربع سنوية).

وتابعت: هل يخضع أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء اللجان للشركات المساهمة الضريبة القيمة المضافة؟؛ لتؤكد أنه لا يعد عمل الأشخاص الطبيعيين كأعضاء مجالس إدارة أو كأعضاء لجان منبثقة من مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بمثابة نشاط اقتصادي مستقل.

واستطردت: ” وبالتالي لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، ويكونوا بذلك غير مطالبين بالتسجيل الأغراض ضريبة القيمة المضافة وذلك في حال عدم قيام الشخص بممارسة أنشطة أخرى خاضعة للضريبة”.