رونالدو يسجل إنجازا جديدا لم يحققه أي لاعب في التاريخ

مصطفى الشيخي(صدى):

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازاً لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يحقق لقب الدوري في ثلاثة من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا التي تشمل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.

وفاز رونالدو بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني مع ريال مدريد والدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، بفوزه السبت على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم مصير البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.