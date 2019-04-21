ارتفاع جديد فى عدد ضحايا تفجير كنائس سيرلانكا

كولمبو(صدى):

أسفرت مجزرة في كنائس سيرلانكا عن مقتل 156 شخصا وإصابة المئات جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح الأحد.

وتفصيلا، حدثت الانفجارات في كنيسة سانت أنتونيبكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدةنيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وبحسب ماوردنا قتل شخص على الأقل في فندق ” سينامون غراند هوتيل ” القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، حيث أن الانفجار وقع في مطعم.

وأبانت الشرطة أن الهجمات الستة خلفت 156 قتيلا بينهم 35 أجنبيا، وجاء في نداء نشرته كنيسة سانت سيباستيان في نيغومبو: ” اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تأتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها “.

وأوضحت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

كما وثق مقطع فيديو الدمار الكبير الذي لحق بإحدى الكنائس المستهدفة، فيما لم يعرف بعد الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات.