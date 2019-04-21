صحيفة إسبانية: قطار الحرمين السريع حقق نجاح أكبر من المتوقع

نايف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ” إل إسبانيول ” الإسبانية تقرير شامل عن القطار السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة متحدثه عن نجاح المشروع الذي اشتركت في بناءؤه وتشغيله شركتان اسبانيتان بالتعاون مع شركتين محليتين .

ورصدت الصحيفة عدد رحلات القطار التي سجلت 50 رحلة اسبوعياً لتقل 300 الف مسافر خلال الـ6 أشهر الأولى من انطلاقه مع الإنضباط في دقة مواعيد القطارات بنسبة 93% .

واكدت الصحيفة ان آداء القطار بدد جميع المخاوف السابقة وقفز فوق التوقعات ، وأكد ان الرمال لم تقف عائقاً كما اعتقد بعض الفنيين في سرعة القطار او سيره .

كما اكدت زيادة رحلات القطار إلى 200 رحلة اسبوعياً بحلول 2020 منها 100 رحلة خلال 2019 .

وقالت الصحيفة : بيانات الدقة في المواعيد التي أنجزها القطار مهمة بشكل كبير، فالشك الذي كان قائما قبل إطلاق خدمة القطارات هو ما إذا كانت هذه الخدمات التجارية ستعاني من انقطاع بسبب العدو الرئيسي وهو: الرمال وهو ما تبدد بالفعل خلال الـ 6 أشهر السابقة ..