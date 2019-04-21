” قعدة سُكْر ” .. تنتهي بسجن امرأة عذبت طفليها بمشاركة صديقين

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تسببت ام كويتية في تعذيب طفليها على يد صديقين لها بالسكين والقطع الحديدة والكولونيا ما ادى إلى آلآم بدنية شديدة لهما ونقلهما إلى مستشفي الجهراء .

وتفصيلاً فقد كانت الأم المطلقة تجلس بصحبة صديقين لها في ” قعدة سكر ” كما اعترفت امام النيابة بينما فوجئ الرجلين بوجود طفل عمره 6 سنوات وطفلة اخرها 7 سنوات ليبدءاحفل التعذيب مهددين الأم بفضحها حال الإبلاغ عنها .

وبينما قام الأب بالإبلاغ عن طليقته المستهترة ، تم القبض عليها وحبسها ، كما تم القبض على الرجلين الذين بررا فعلتهما بكونها تحت تأثير الخمر .

اما الأم التي فضح امرها فقالت ان طليقها قلًما يأتي إلى مسكنها مما شجعها على اصطحاب الرجلين اللذين فعلا ذلك في ” قعدة سكر ” .