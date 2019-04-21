إيقاف شخص يقود مركبة تابعة لأمانة مكة بتهور 

نايف السالم(صدى):

ارتكب قائد مركبة تابعة لأمانة مكة مخالفة سرعة وتهور في القيادة، ما دفع مرور العاصمة المقدسة لتطبيق مخالفة مرورية على الشاحنة.

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ من أحد المواطنين الذي رصد الحادثة بمقطع فيديو ظهرت فيه شاحنة تسير بسرعة عالية وتستخدم المسار الأيسر، وتستخدم الأنوار الأمامية لتجبر المركبات الصغيرة على فتح المسار لها، وفِي حال تأخرت المركبة عن فتح الطريق تقترب منها بشكل مخيف ما يجبر قائد المركبة على الانحراف خوفًا من الصدم من الخلف.

وضبطت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة المركبة، وأحالت قائدها لهيئة المخالفات والجزاءات المرورية، وتطبيق العقوبات بحقه.