توفر وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى ” الملك فيصل ” التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، عن توفر وظائف إدارية وفنية وصحية للرجال والنساء خلال هذا الاسبوع، وذلك وفقآ للمسميات والشروط التالية:

– فني ثالث نظام الأمن – قسم النظام الأمن للتحكم بالدخول (Security System Technician III)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو إلكترونيات مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– كبير مساعدي سجلات طبية – قسم تسليم المعلومات (Senior Medical Records Assistant)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال) مع خبرة سنة للبكالوريوس أو 3 سنوات للدبلوم.

– كاتب – قسم رقابة العمل والمواد (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل إجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

– محلل تقارير – قسم التقارير المالية (Report Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص (محاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة سنة للماجستير أو 3 سنوات للبكالوريوس.

– ممرض أول – 4 وظائف (Staff Nurse I)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة سنتين للبكالوريوس أو 4 سنوات للدبلوم.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

وأشارت المستشفى إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (Last 7 days) واختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:هنا