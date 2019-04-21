توفر وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى ” الملك فيصل ” التخصصي
كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، عن توفر وظائف إدارية وفنية وصحية للرجال والنساء خلال هذا الاسبوع، وذلك وفقآ للمسميات والشروط التالية:
– فني ثالث نظام الأمن – قسم النظام الأمن للتحكم بالدخول (Security System Technician III)
المتطلبات: الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو إلكترونيات مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
– كبير مساعدي سجلات طبية – قسم تسليم المعلومات (Senior Medical Records Assistant)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال) مع خبرة سنة للبكالوريوس أو 3 سنوات للدبلوم.
– كاتب – قسم رقابة العمل والمواد (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل إجادة الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
– محلل تقارير – قسم التقارير المالية (Report Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص (محاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة سنة للماجستير أو 3 سنوات للبكالوريوس.
– ممرض أول – 4 وظائف (Staff Nurse I)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة سنتين للبكالوريوس أو 4 سنوات للدبلوم.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
وأشارت المستشفى إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (Last 7 days) واختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:هنا
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