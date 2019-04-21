بالصور.. قناديل البحر تهاجم شواطئ بيش وتثير مخاوف مرتاديه

تركي السالم(صدى):

هاجمت قناديل البحر، منذ أيام، شاطئ البحر الأحمر بمحافظة بيش، بحسب ما قاله مرتادو الشاطئ خلال الفترة الماضية.

وطالب مرتادو الشاطئ الجهات المعنية الوقوف على هذا الوضع، والتأكد من عدم وجود خطورة من هذه القناديل؛ لما عُرف عنها من إفرازات سامة أو لدغات تتسبب في تهيّج جلدي.

وحول مواصفات القنديل: عبارة عن قرص شفاف، قوامه هلامي، وله أطراف طويلة رفيعة، ويتبع اللافقاريات وبات يشاهد بكثافة خلال العام الماضي في مواسم متفرقة بينما لم يعهد الزوار كثافته بالوضع الحالي.

وتوضح المعلومات المدونة عنه أن الماء يشكّل نسبة عالية من جسمه، لما يصل إلى نحو 95 % من وزنه، ويتحرك في الماء بانقباض جسمه، ثم فرده حركة حرة ولوامسه، وتساعده حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة.