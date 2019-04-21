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  3. بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للنقد بعد استعراضها عيد ميلاد ابنتها الأسطوري

بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للنقد بعد استعراضها عيد ميلاد ابنتها الأسطوري

بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للنقد بعد استعراضها عيد ميلاد ابنتها الأسطوري
خالد الظفيري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها مريم السابع؛ وذلك في حفل ضخم أقامته لها.

ونشرت ” بولند ” مقطع فيديو يتضمن تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، حيث استعرضت تجهيزات الحفل في حديقة بين الأشجار، محتويًا على ألعاب متنوعة جاءت خاصة لتعليم الأطفال بورشات علمية ومسابقات وفعاليات.

كما وثقت مظهر قالب الكيك الذي جاء بـ 7 طوابق بعمر ابنتها، وفاجأت متابعيها عندما ذكرت في الفيديو أنها خصّصت للأطفال مكانًا للاعتناء بأظافرهم، من خلال جلسات المساج والمكياج والاعتناء بأظافر الفتيات الصغيرات ” باديكير ” .

وتتدول المتابعين مقطع الفيديو منتقدين ” بولند ” ؛ بسبب ما وصفوه بـ ” البذخ ” والإسراف المبالغ فيه، حيث أشاروا لتعمدها إثارة الجدل في كل مناسبة.


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