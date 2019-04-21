بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للنقد بعد استعراضها عيد ميلاد ابنتها الأسطوري

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها مريم السابع؛ وذلك في حفل ضخم أقامته لها.

ونشرت ” بولند ” مقطع فيديو يتضمن تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، حيث استعرضت تجهيزات الحفل في حديقة بين الأشجار، محتويًا على ألعاب متنوعة جاءت خاصة لتعليم الأطفال بورشات علمية ومسابقات وفعاليات.

كما وثقت مظهر قالب الكيك الذي جاء بـ 7 طوابق بعمر ابنتها، وفاجأت متابعيها عندما ذكرت في الفيديو أنها خصّصت للأطفال مكانًا للاعتناء بأظافرهم، من خلال جلسات المساج والمكياج والاعتناء بأظافر الفتيات الصغيرات ” باديكير ” .

وتتدول المتابعين مقطع الفيديو منتقدين ” بولند ” ؛ بسبب ما وصفوه بـ ” البذخ ” والإسراف المبالغ فيه، حيث أشاروا لتعمدها إثارة الجدل في كل مناسبة.