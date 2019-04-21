صحة بيشة عن خصم 25% من رواتب موظفيها: استرداد لخطأ سابق

أبها(صدى):

أثار قرار صحة بيشة بخصم 25% من رواتب موظفيها حالة من الإستياء والغضب بين منسوبي المديرية خاصة ً وانه تزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي تزداد فيه مطالب الأسر .

وكانت المديرية قامت بالخصم لإسترداد راتب شهر تم صرفه بالخطأ قبل 5 أشهر إذ قامت حينها بصرف راتب شهرين دفعة واحدة نتيجة خطأ بسبب تطبيق نظام صرف مالي إلكتروني جديد .

وطالب الموظفون بتخفيض نسبة الإستقطاع بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية مؤكدن ان ما حدث لا ذنب لهم فيه .

من جانبها اكدت المديرية في بيان لها حرصها على حصول الجميع على جميع حقوقه الوظيفية وفي نفس الوقت الإلتزام بجميع اللوائح المتعلقة بالإجراءات المالية في الصرف او الإسترداد .

واضافت ان ما حدث كان نتيجة خطأ بشري بسبب المنصة الجديدة ، وبينما تنص اللوائح على عدم زيادة نسبة الإستقطاع عن 33% قامت المديرية بتخفيضها إلى 25% ، مشيرة إلى ان عدم الإسترداد قبل نهاية العام المالي الحالي يسبب عجز في الميزانية لا يمكن تغطيته .