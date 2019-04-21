تعليق رئيس الاتفاق على تعاقده مع هيلدر لإبعاد الهلال عن الصدارة 

طلال الغامدي(صدى):

قال خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إن البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفئات السنية في نادي النصر، كان خيارا متاحا من قبل، وأن تواصل النتائج المخيبة هي التي اضطرتهم إلى إقالة الإسباني سيرخيو بيرناس والتعاقد معه، لافتا: ” ترشيحنا لهيلدر لتدريب الاتفاق بدلا من بيرناس كان قائما قبل الخسارة أمام النصر 2/ 3، وقد خاطبنا إدارة الأخير منذ تلك الفترة بأنه سيكون أحد خياراتهم في الفترة المقبل “.

وأشار:” كنا ننتظر أن تتحسن النتائج كما هو حال مستوى الفريق الذي كان في تصاعد، ولكن كانت مخيبة للآمال، وحينها بدأنا في مخاطبة إدارة النصر كي يتولى هيلدر المسؤولية الفنية في المباراتين المتبقيتين أمام الهلال والأهل “.

وأبان الدبل: ” تم إكمال الاتفاق مع هيلدر بعد مباراة الفتح التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ 27، وكنا ننتظر فقط فترة توقف الدوري حتى نعلن التعاقد معه رسميا، وحتى يكون هناك متسع من الوقت للعمل، وتوقيعنا معه للمباراتين فقط لأننا لا نعلم هل نستمر للموسم المقبل أم لا “.

وبرر الدبل أن اختيار هيلدر جاء لأنه المدرب الوحيد المتاح في هذه الفترة، ولا سيما أنه يملك CV قوية ويعرف قوة الدوري، كما أنه حقق نتائج إيجابية طوال تدريبه للنصر، مؤكدا: ” لم نتعاقد معه من أجل إبعاد الهلال عن الصدارة فهذا حديث غير منطقي إطلاقا لأننا ناد ذو تاريخ، وكبير برجاله وجماهيره، ولو مباراتنا المقبلة أمام النصر لعملنا من أجل كسب نقاطها، في الأول والأخير مصلحة نادينا فوق كل اعتبار “.

وتابع: ” نحن في الاتفاق لن ندخل في لعبة صدارة النصر والهلال لأننا نبحث عن مصير فريقنا فقط، ولا يهمنا على ماذا سيحصلان في نهاية الموسم، وعلى الجميع أن يتذكر جيدا أننا في المواسم الثلاثة الأخيرة كنا نحقق نتائج إيجابية أمام الفريقين، وليس من المفاجئ أن نكسب أحدهما “.