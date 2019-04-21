” العدل ” تجيب على استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ

نايف السالم(صدى):

أجاب حساب ” التواصل العدلي ” التابع لوزارة العدل، عن استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ.

حيث وجه ” مغرد ” سؤالآ لوزارة العدل مفاده: ” تم إصدار قرار ٣٤ وتم إرسال رسالة بالجوال للمنفذ ضده حيث أن عنوانه غير معروف ” .

وتابع: ” هل هذه الرسالة تكفي لإصدار قرار ٤٦؟ أو أن إبلاغه بشكل مباشر أو الإعلان في الصحيفة إلزامي قبل إصدار قرار ٤٦؟ ” .

ورد حساب ” التواصل العدلي ” قائلآ: ” نفيدك بأن التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ غير مفعل حاليآ، ويجب إبلاغه شخصيآ أو الإعلان بالصحيفة ” .