” العدل ” تجيب على استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ
أجاب حساب ” التواصل العدلي ” التابع لوزارة العدل، عن استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ.
حيث وجه ” مغرد ” سؤالآ لوزارة العدل مفاده: ” تم إصدار قرار ٣٤ وتم إرسال رسالة بالجوال للمنفذ ضده حيث أن عنوانه غير معروف ” .
وتابع: ” هل هذه الرسالة تكفي لإصدار قرار ٤٦؟ أو أن إبلاغه بشكل مباشر أو الإعلان في الصحيفة إلزامي قبل إصدار قرار ٤٦؟ ” .
ورد حساب ” التواصل العدلي ” قائلآ: ” نفيدك بأن التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ غير مفعل حاليآ، ويجب إبلاغه شخصيآ أو الإعلان بالصحيفة ” .
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