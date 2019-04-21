نصائح هامة تساعدك على زيادة حرق السعرات الحرارية

أميرة خالد(صدى):

يواجه الكثيرون مشكلة البطء في انقاص الوزن على الرغم من التزامهم بالحمية الغذائية لفترات طويلة الأمر الذي يعرضهم في النهاية للإحباط وعودة الوزن الزائد مرة أخرى .

ولتجنب هذه المشكلة أثناء حميتك الغذائية ينصح خبراء التغذية بإتباع عدة نصائح لسرعة التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى طاقة ومن ثم حرق السعرات الزائدة وهي :

1-عدم الإستسلام للراحة والقيام بممارسة التمارين الرياضية ولو كانت مجرد المشي او حتى الأعمال المنزلية .

2- تجنب المشروبات الغازية والسكرية إذ تحتوي أي عبوة على 9 ملاعق سكر وكلما قلت مدخلات السكر كلما زادت عملية الحرق .

3- عدم السهر وخذ قسط كافي من النوم لأن تراجع ساعات النوم من أكثر العوامل المسببة لزيادة الوزن .

4- إذا كان عملك مكتبي وتضطر للإنتقال به عبر السيارة ، فيجب ان تعوض الجلوس تلك الفترة بالنشاط الحركي باقي اليوم .