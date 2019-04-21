نصائح هامة تساعدك على زيادة حرق السعرات الحرارية
يواجه الكثيرون مشكلة البطء في انقاص الوزن على الرغم من التزامهم بالحمية الغذائية لفترات طويلة الأمر الذي يعرضهم في النهاية للإحباط وعودة الوزن الزائد مرة أخرى .
ولتجنب هذه المشكلة أثناء حميتك الغذائية ينصح خبراء التغذية بإتباع عدة نصائح لسرعة التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى طاقة ومن ثم حرق السعرات الزائدة وهي :
1-عدم الإستسلام للراحة والقيام بممارسة التمارين الرياضية ولو كانت مجرد المشي او حتى الأعمال المنزلية .
2- تجنب المشروبات الغازية والسكرية إذ تحتوي أي عبوة على 9 ملاعق سكر وكلما قلت مدخلات السكر كلما زادت عملية الحرق .
3- عدم السهر وخذ قسط كافي من النوم لأن تراجع ساعات النوم من أكثر العوامل المسببة لزيادة الوزن .
4- إذا كان عملك مكتبي وتضطر للإنتقال به عبر السيارة ، فيجب ان تعوض الجلوس تلك الفترة بالنشاط الحركي باقي اليوم .
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