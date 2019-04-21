بالفيديو.. هاني شاكر يوضح حقيقة إجراء شيرين تحليل مخدرات

القاهرة(صدى):

اكد المطرب المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الأنباء المتداولة حول إجراء الفنانة شيرين عبد الوهاب تحليلًا للمخدرات، على خلفية أزمة إيقافها عن الغناء وتحويلها للتحقيق، لا أساس له من الصحة.

وقال شاكر، في تصريحات تلفزيونية: ” ده كلام فارغ، لا كان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من مروج هذه الشائعات ” .

وواجهت شيرين اتهامًا بالإساءة لمصر، بعد تصريحها المثير للجدل في حفل لها بالبحرين، حيث قالت: ” هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني “ .