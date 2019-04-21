” خلافات الميراث ” وراء ذبح طفل على يد زوجة عمه

القاهرة(صدى):

أقدمت ربة منزل مصرية، على قتل ابن شقيق زوجها، ذبحا بالسكين، بسبب خلافات أسرية على الميراث.

وكان قسم الشرطة قد تلقى بلاغا يفيد مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات والعثور على جثته مصابا بجرح بواسطة سلاح أبيض.

وتمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهمة، التي تبين أن سبب خلافاتها مع زوجها هو مقارنته الدائمة لها بزوجة شقيقه، فضلًا عن وجود خلافات على الميراث، ما دفعها للانتقام وقتل الطفل.