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مطالب بسجن روسية اخترقت المخابرات الأمريكية بالجنس والذكاء

مطالب بسجن روسية اخترقت المخابرات الأمريكية بالجنس والذكاء
واشنطن(صدى):

طالب مدعون أمريكيون بسجن ” ماريا بوتينا ” وهي جاسوسة روسية أقامت علاقات جنسية مع الطبقة السياسية الأمريكية واعترفت بأنها عملت لمصلحة بلادها.

وتواجه بوتينا تهمة التآمر بغرض خدمة مصالح روسيا بعد توقيفها في يوليو 2018، وهي أول روسية تعترف بالذنب في خضم التحقيقات حول تدخلات لموسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأوضح المدعون أنهم لا يطلبون سوى عقوبة السجن 18 شهرا بسبب مساعدتها الجوهرية لقوات حفظ النظام.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 72495 ] نشر منذ 48 دقيقة

تستاهل مايجيها ,,

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