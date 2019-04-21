بالفيديو.. تركي يحاول حرق نفسه بسبب الفقر وتردي الأوضاع في عهد أردوغان

أنقرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة محاولة مواطن تركي، لإحراق نفسه، بسبب الضغوط المعيشية التي يمر بها.

وصب الرجل مادة البنزين على جسمه، وسط الشارع في وضح النهار، وأراد أن يحرق نفسه، لكن الشرطة تداركت الأمر.

ويشهد الاقتصاد التركي تراجعا مستمرا نتيجة للسياسة التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت وكالة بلومبرج المتخصصة في مجال المال والأعمال والشؤون الاقتصادية، قد كشفت عن ترتيب أسوأ الاقتصاديات العالم، وقد تدهورت أوضاع تركيا أكثر عن العام الماضي لتحل في المرتبة الرابعة بين الأسوأ، لتسبق حتى اقتصاد اليونان الذي كاد يعاني من إفلاس تام.

وذكر تقرير الوكالة أن مؤشر التضخم لتركيا مع انتهاء العام المنصرم أشار إلى 26.8 نقطة، فيما يتوقع الاقتصاديون أن يصبح أسوأ مع نهاية 2019 ويدنو من 30.2 نقطة.