تفاصيل رفض ترامب مقابلة الأمير المدلل ” تميم “
لم تمض أيام قليلة على فضيحة طرد الوفد القطري من الخرطوم، لينقلب اعتراض قطر على إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على ” الحمدين ” .
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معاقبة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، رافضا استقباله، وذلك بعد أيام قليلة على الصفعة التي تلقاها وزير خارجيته بالخرطوم.
يذكر أنه تم طرد الوفد القطري من الخرطوم، بعد رفض قادة المجلس العسكري الانتقالي السوداني استقبال وزير خارجية الدوحة لتعديه على الأعراف الدبلوماسية، ومحاولته فرض رؤية بلاده على الخرطوم.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 25176 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسكين يا تميم كل يوم صفعه جديده على وجهك يالاهبل لانك لا تعرف كيف تدير البلاد
لو عندك كرامه ونخوة رجال ان تتخلص من المثلث الغذر في بلادك واتباعهم وتنفض الذل والمهانه عن ضهرك لكي تدير بلادك بالحكمه العربيه والاسلاميه وتعود الى العرب والعروبه