تفاصيل رفض ترامب مقابلة الأمير المدلل ” تميم “

واشنطن(صدى):

لم تمض أيام قليلة على فضيحة طرد الوفد القطري من الخرطوم، لينقلب اعتراض قطر على إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على ” الحمدين ” .

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معاقبة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، رافضا استقباله، وذلك بعد أيام قليلة على الصفعة التي تلقاها وزير خارجيته بالخرطوم.

يذكر أنه تم طرد الوفد القطري من الخرطوم، بعد رفض قادة المجلس العسكري الانتقالي السوداني استقبال وزير خارجية الدوحة لتعديه على الأعراف الدبلوماسية، ومحاولته فرض رؤية بلاده على الخرطوم.

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