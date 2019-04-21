تفاصيل إجبار زوج للكلاب على اغتصاب طليقته!

أبوظبي(صدى):

على خلفية تداول أنباء حول وقوع جريمة في الإمارات، أجبر فيها زوج الكلاب على اغتصاب طليقته، نفت شرطة عجمان الخبر مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

ومن جانبه أوضح مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العقيد عبد الله سيف المطرشي أن هدف الإشاعة هو الترويج لشركات تجارية وهمية، عبر نشر أخبار مسيئة لافته للانتباه.

وشدد مدير عام العمليات الشرطية على ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الإشاعات، حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية، وعدم الأخذ بأي مصادر غير وسائل الإعلام الشرطية أو من وزارة الداخلية.