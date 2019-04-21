المطلق يوضح حكم الحديث بين الرجل وزوجة صديقه

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يحرم الحديث بين الرجل وزوجة صديقه، إذا كان للتعارف، وجائز إذا كان كلامًا معروفًا مقبولاً.

وقال المطلق خلال برنامج ” استوديو الجمعة ” : ” إن الكلام مع زوجة الزميل والصديق كلامًا معروفًا مقبولاً لا شيء فيه، لكن يحرم الحديث معهن من أجل التعارف ” مؤكدًا أن ذلك لا يجوز.

وأضاف: ” كلنا الآن نتصل على زملائنا، وترد زوجته، وبعد السلام نسأل كيف حالك والعيال؟ طيبون؟ أين أبو فلان؟ وينتهي الحديث ” ، متابعا: ” لكن التعرف على زوجة الصديق لا يجوز ” .