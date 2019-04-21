إحالة من يحمل رتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات للتقاعد بالسودان

الخرطوم(صدى):

قرر المجلس العسكري في السودان، منذ قليل، إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية، للتقاعد.

يذكر أن ” رويترز ” كانت قد أكدت نقلا عن قيادي بحزب المؤتمر، أنه تم اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.

وقالت مصادر إن الاستخبارات العسكرية السودانية اعتقلت اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر، وأنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس.