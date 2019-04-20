اعتقال قيادات الصف الأول لحزب البشير

الخرطوم(صدى):

أكدت ” رويترز ” نقلا عن قيادي بحزب المؤتمر، أنه تم اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.

وقالت مصادر إن الاستخبارات العسكرية السودانية اعتقلت اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر، وأنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس.

وكشفت المصادر عن وجود قيادات من الأمن الشعبي في المعتقل، وفي وقت سابق اليوم السبت، أصدر النائب العام السوداني، السبت، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد، وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.

وأصدر أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.