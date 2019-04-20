بالفيديو.. محمد بن طرجم: المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي

علي القحطاني(صدى):

أكد الأستاذ محمد بن طرجم، مستشار في الإعلام والاتصال، أن المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي.

وأوضح ” بن طرجم ” خلال برنامج ” الأسبوع في ساعة ” : ” لأن المملكة حاضنة لمكة والمدينة المنورة، وقبلة المسلمين، ومن أكثر الدول التي تدعم الدول الإسلامية وقضايا الدول الإسلامية في العالم. ”

وفي سياق متصل قال دكتور جاسر الحربش، كاتب، إن التكامل الاقتصادي والثقافي والديني بين المملكة وإندونيسيا ركيزة مهمة جدًا، مضيفًا: ” ويمكن أن نستفيد من بعضنا بالأسواق عن طريق التبادل الثقافي والتجاري والسياحي وتبادل الخبرات وتسهيل رحلات الحج والعمرة بالنسبة للإندونيسيين. ”

د. جاسر الحربش لـ #الأسبوع_في_ساعة:

التكامل الاقتصادي والثقافي والديني بين السعودية واندونيسيا ركيزة مهمة جدا@Jasiralherbish #خليجية pic.twitter.com/a51toEB3MU — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 20, 2019