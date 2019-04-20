  • السبت 20

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. محمد بن طرجم: المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي

بالفيديو.. محمد بن طرجم: المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي

بالفيديو.. محمد بن طرجم: المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي
علي القحطاني(صدى):

أكد الأستاذ محمد بن طرجم، مستشار في الإعلام والاتصال، أن المملكة لها مكانة كبيرة جدًا لدى الشعب الإندونيسي.

وأوضح ” بن طرجم ” خلال برنامج ” الأسبوع في ساعة ” : ” لأن المملكة حاضنة لمكة والمدينة المنورة، وقبلة المسلمين، ومن أكثر الدول التي تدعم الدول الإسلامية وقضايا الدول الإسلامية في العالم. ”

وفي سياق متصل قال دكتور جاسر الحربش، كاتب، إن التكامل الاقتصادي والثقافي والديني بين المملكة وإندونيسيا ركيزة مهمة جدًا، مضيفًا: ” ويمكن أن نستفيد من بعضنا بالأسواق عن طريق التبادل الثقافي والتجاري والسياحي وتبادل الخبرات وتسهيل رحلات الحج والعمرة بالنسبة للإندونيسيين. ”


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *