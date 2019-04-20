موظف يسبح في النهر يوميًا مُنذ 11 عامًا للوصول لعمله

بكين(صدى):

تمكن موظف صيني يوميًا، مُنذ أكثر من 11 عامًا، من قطع نهر اليانغتسى في الصين، من خلال السباحة لمسافة 7200 قدم، للوصول إلى عمله.

ويصل ” تشو بيو “ ، أول موظف في عمله باكرًا، حيث تستغرق معه السباحة مدة زمنية تصل إلى 30 دقيقة، وهي أقل من مدة الرحلة ذاتها عبر القطار التي تبلغ ساعة.

ويرتدي ملابس السباحة، ونظارات واقية، ثم يضع ملابس العمل الخاصة به، ومعداته في كيس جاف قابل للنفخ، ثم يقفز في النهر، ويبدأ بالسباحة، وهو يفحص بمهارة تقلبات المياه.