هيفاء وهبي ترقص مع مدير أعمالها

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل من جديد، وهي ترقص بين أحضان مدير أعمالها المصري محمد الوزيري؛ ما أثار الشكوك مجددًا حول علاقتهما السرية.

وتجاهلت هيفاء الأنباء المتداولة حول زواجها من مدير أعمالها، ولم تتردد في هذا الظهور الرومانسي مع الوزيري في ذلك الاحتفال الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية.

يأتي ذلك بعد أن خرجت هيفاء وهبي عن صمتها مؤخرًا حول الحديث المتكرر بشأن زواجها من مدير أعمالها، وفاجأت جمهورها بتوجيه رسالة قوية قالت فيها: ” الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن و من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد؟ ” .