وزير العمل: قرار حظر التدخين جاء لإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن القرار الذي أصدرته الوزارة مؤخراً بحظر التدخين في أماكن العمل جاء للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من مخاطر التدخين ولتحسين بيئة العمل وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة.

وأضاف الراجحي أن القرار بحظر التدخين ألزم أصحاب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل، تنفيذاً للائحة نظام مكافحة التدخين، وأوجب القرار الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة داخل المنشأة.