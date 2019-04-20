بالصور.. ” الهلال ” يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ” الاستقلال الإيراني “

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق نادي الهلال، مساء اليوم السبت، تدريباتهم، بعد أن أراحهم الجهاز الفني يوم أمس.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في نهائي بطولة كأس زاید مرانًا استرجاعيًا، وأدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

وتخلل مران بقية اللاعبين تدريبات فنية، ومناورة على ربع مساحة الملعب، وشارك اللاعب ” عبدالله عطيف ” في الجزء الأول من المران، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية.

وواصل اللاعب ” أندري كاريلو ” برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، وتابع المران نائب رئيس النادي الأستاذ ” فهد الراشد ” والرئيس التنفيذي المهندس طارق التويجري.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا في تمام الساعة الخامسة من عصر الغد؛ استعدادًا لمواجهة ” الاستقلال الإيراني. ”