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  3. بالفيديو.. مستشار قانوني: توثيق الجلسات صوت وصورة سوف يعمل على تدارك الأخطاء

بالفيديو.. مستشار قانوني: توثيق الجلسات صوت وصورة سوف يعمل على تدارك الأخطاء

بالفيديو.. مستشار قانوني: توثيق الجلسات صوت وصورة سوف يعمل على تدارك الأخطاء
علي القحطاني(صدى):

أكد سلطان المخلفي مستشار قانوني، اليوم السبت، على أن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030

وقال المستشار خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم جاء ليؤكد على مبدأ الشفافية والعلانية لدى القضاء السعودي.

وأضاف المخلفي : توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم سوف يعمل على تدارك الأخطاء الواردة في مجريات عملية التقاضي


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