بالفيديو.. مستشار قانوني: توثيق الجلسات صوت وصورة سوف يعمل على تدارك الأخطاء
أكد سلطان المخلفي مستشار قانوني، اليوم السبت، على أن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030
وقال المستشار خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم جاء ليؤكد على مبدأ الشفافية والعلانية لدى القضاء السعودي.
وأضاف المخلفي : توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم سوف يعمل على تدارك الأخطاء الواردة في مجريات عملية التقاضي
سلطان المخلفي – مستشار قانوني
قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030 @sultan_rs#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/23vz352jwS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 20, 2019
سلطان المخلفي – مستشار قانوني
توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم سوف يعمل على تدارك الأخطاء الواردة في مجريات عملية التقاضي@sultan_rs#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/LVxuwv5gpr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 20, 2019
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