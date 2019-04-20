بالفيديو.. مستشار قانوني: توثيق الجلسات صوت وصورة سوف يعمل على تدارك الأخطاء

علي القحطاني(صدى):

أكد سلطان المخلفي مستشار قانوني، اليوم السبت، على أن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030

وقال المستشار خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم جاء ليؤكد على مبدأ الشفافية والعلانية لدى القضاء السعودي.

وأضاف المخلفي : توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم سوف يعمل على تدارك الأخطاء الواردة في مجريات عملية التقاضي

سلطان المخلفي – مستشار قانوني

قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030 @sultan_rs#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/23vz352jwS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 20, 2019