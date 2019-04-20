” التوصل العدلي ” : يحق التقدم بدعوى على مستأجر لم يسدد الإيجار والكهرباء والماء

عادل الحربي(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي أنه يحق التقدم بدعوى على مستأجر لم يسدد الإيجار والكهرباء والماء.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، سائلًا: ” السلام عليكم في حالة رفع دعوى على مستأجر اخلى العقار ولم يسدد مبالغ الايجار المتبقية وكذلك فاتورة الكهرباء والماء هل يتم رفع الدعوى بجميع المبالغ في دعوى واحدة ( قيمة الاجار المتبقي + الكهرباء + الماء ) او تفصل كل استحقاق بدعوى مستقلة؟) ”

ورد الحساب، قائلًا: ” يحق لك التقدم بذلك ونسعد بتواصلك. “