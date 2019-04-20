” التوصل العدلي ” : يحق التقدم بدعوى على مستأجر لم يسدد الإيجار والكهرباء والماء
أكد حساب التواصل العدلي أنه يحق التقدم بدعوى على مستأجر لم يسدد الإيجار والكهرباء والماء.
وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، سائلًا: ” السلام عليكم في حالة رفع دعوى على مستأجر اخلى العقار ولم يسدد مبالغ الايجار المتبقية وكذلك فاتورة الكهرباء والماء هل يتم رفع الدعوى بجميع المبالغ في دعوى واحدة ( قيمة الاجار المتبقي + الكهرباء + الماء ) او تفصل كل استحقاق بدعوى مستقلة؟) ”
ورد الحساب، قائلًا: ” يحق لك التقدم بذلك ونسعد بتواصلك. “
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