” صالح النعيمه ” يخرج عن صمته: مصلحة الهلال اولاً واخراً

ماجد محمد(صدى):

خرج قائد الممنتخب الوطني ونادي الهلال ومنتخب العرب سابقاً، صالح النعيمه، عن صمته سائلاً الجميع مراعاة مصلحة فريق الهلال اولاً واخراً في هذا الوقت.

وقال النعيمه عبر حسابه على ” تويتر ” سبق ان قطعت عهداً أن لاأناقش القضايا الرياضيه عبر وسائل الإعلام، لكن مارأيت من تجاذبات غير معهوده ولامجديه في الايام الماضية من البعض أرغمني على الخروج سائلاً الجميع مراعاة مصلحة الهلال اولاً واخراً في هذا الوقت وكل وقت وتحكيم العقل والمنطق دوماً.

وأضاف : ظل الهلال ولايزال برجاله الاوفياء اعضاء شرف ولاعبين سابقين واعلام وجماهير مخلصة هم الرهان الاقوى والوقود الحقيقي للاعبين والداعم الأكبر لمسيرة النادي وعلى منصات الذهب نلتقي بإذن ﷲ.