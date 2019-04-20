بالفيديو.. مستشار تربوي: نتمنى من وزير التعليم أن يرفع مستوى الرضا الوظيفي

علي القحطاني(صدى):

أكدت حنان الحمد مستشار تربوي وجودة وتميز، على أن قرار وزير التعليم بعودة الإداريين مع عودة الطلاب أنصف الموظف، ويقلل من الهدر المادي بالمؤسسات التعليمية

وقالت الحمد خلال لقاءها في برنامج ياهلا الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : نتمنى من وزير التعليم أن يرفع مستوى الرضا الوظيفي من خلال تفعيل وكالة التطوير المهني

وأضافت الحمد : بعض المدارس الأهلية تقوم بتسريح الموظفين خلال فترة الأجازة الصيفية لتوفير النفقات وهذا فيه ظلم بيّن.

حنان الحمد – مستشار تربوي وجودة وتميز:

نتمنى من وزير التعليم أن يرفع مستوى الرضا الوظيفي من خلال تفعيل وكالة التطوير المهني@hananalhamad73#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/dX3lpBc6Az — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 20, 2019