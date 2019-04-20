أصالة بعد خلافاتها مع أحلام: لا أريد أن نغرق في مُهاترات

أميرة خالد(صدى):

كتبت الفنانة أصالة نصري على حسابها في ” تويتر ” تغريدة غامضة وفيها تلميحات فسّرها المتابعون أنها تأتي على خلفية ما حدث بينها وبين الفنانة أحلام.

وقالت أصالة: ” أرجو من كل أحبتي الالتزام بقواعد الأخلاق التي تعلمناها معًا من بعضنا البعض، فأضاف كل منا للآخر ما يكمله، لا أُريد لنا أنّ نغرق في مهاترات ليس لها داعٍ، لأنّ الأيّام تُصلح الخلافات ولكنّها لا تُداوي جروحًا، نريد لهذا التّواصل أنّ يُعزّز فكرة الفضفضة بظُرف لا أكثر. ”

ويتضح أن الشد والجذب اللذين حدثا مؤخرًا بين أصالة والفنانة أحلام لم يكونا طريقًا للصلح، وإنما إشارة واضحة من الفنانة السورية إلى أن الطريق للصلح مغلق حتى إشعار آخر.

وتوترت العلاقة بين أصالة وأحلام مؤخرًا بعد رد أحلام على أحد متابعيها ورفض أصالة الرد: ” انتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها اصلاً رد. أنا كتبت لها كفنانة فقط قدّمت فن جميل وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي او أغانيي. ”

وأضافت أحلام: ” ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة اقدرها واحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين شكرًا على محبتكم. ”

أصالة لم تتأخر بالرد، وسارعت إلى احتواء الأزمة حيث كتبت ” أحلام ياعزيزتي دائمًا… خلّلي الّلي بيننا بيننا، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة وسامحيني خصوصًا وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكرًا جزيلاً (هي من جدّ شكرًا ) وخلص. ”

أحلام ردّت بدورها بسلسة تغريدات على أصالة فكتبت ” وحياة تاجي، سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لإني بغني بضمير. “