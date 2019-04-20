أب ينتزع صغيره من بين فكي كلب

كانبرا(صدى):

تمكن أب في أستراليا من انتزاع طفله الصغير من بين فكي كلب أسترالي (دينغو) في جزيرة بشمال البلاد.

وسمع الأب بكاء الطفل عندما كان الكلب يسحبه من مخيم عائلته إلى الأدغال في جزيرة فريزر بمقاطعة كوينزلاند في وقت متأخر من يوم الخميس.

وركض الأب خارج السيارة الفان وانتزع طفله من الكلب وأسرع بإبلاغ أجهزة الطوارئ بعدما طارد العديد من كلاب الـ«دينغو»حيث وتم إسعاف الطفل بالقرب من موقع الحادث حيث أصيب بجرحين عميقين في رقبته وجروح أقل حدة في رأسه، ثم جرى نقله إلى المستشفى.