بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وكذلك على تبوك ، المدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها يصاحب تلك المناطق انخفاض في درجات الحرارة .

كما توقعت أن تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى منطقتي الرياض والشرقية .

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .