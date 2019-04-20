بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وكذلك على تبوك ، المدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها يصاحب تلك المناطق انخفاض في درجات الحرارة .
كما توقعت أن تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى منطقتي الرياض والشرقية .
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2019/04/21في #المملكة #طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/ZwVqCOgKeJ
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 20, 2019
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