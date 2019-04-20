بالصور.. أستون مارتن تطلق DBS59 النابضة بأصالة عالم السباقات

أميرة خالد(صدى):

أعلنت أستون مارتن، احتفاءً بواحد من أروع إنجازاتها في تاريخ سباق السيارات، عن طرح إصدار محدود من طراز ” دي بي إس سوبرلاجيرا ” يحمل اسم DBS59 ويضمّ 24 سيارة تم بناء أولها في المقرّ العالمي للشركة بغايدون.

وتم إبداع DBS59 على يد فريق ” كيو باي أستون مارتن “، وهو قسم خدمات التخصيص الفريدة، والذي يتيح تصميم السيارات وفق المتطلبات الشخصية لعملاء العلامة التجارية الفاخرة لابتكار سيارات رياضية متميزة عبر التعاون مع فريق التصميم التابع للشركة.

وتم تنفيذ المشروع بتكليفٍ خاص من ” أستون مارتن كامبريدج “، حيث يحتفي بنتائج سباق لومان 24 ساعة للتحمّل الذي حلّت فيه أستون مارتن بالمرتبتين الأولى والثانية. وتمثل كل واحدة من سيارات هذا الإصدار المحدود ساعةً واحدة من السباق الذي فازت به ” أستون مارتن ” بجدارة.

وقطع روي سالفادوري وكارول شيلبي خط النهاية متقدّمين على سيارة أستون مارتن الأخرى التي جلس خلف عجلة قيادتها كل من موريس ترينتيجنانت وبول فرير، وتحتفي DBS59 بسيارة ” دي بي آر 1 ” التي فازت بالسباق، وتحمل لمسات التصميم الفريدة التي تمّت هندستها خصيصاً على يد فريق ” كيو باي أستون مارتن ” ليبرهنوا بذلك على حرفيتهم العالية ويسجلوا انجازاً جديداً في سجلهم الحافل.

وبعد دراسة متأنّية لطلاء ” دي بي آر 1 “، تم اعتماد لون ” أستون مارتن ريسينج جرين ” الأخضر لسيارات DBS59. وتضفي اللمسات النهائية اللامعة من ألياف الكربون على ألواح السقف تقارباً لونياً مذهلاً مع الأخضر البرّاق لهيكل السيارة.

وتتألق السيارة بتفاصيل من البرونز مثل شعار ” سوبرلاجيرا ” على غطاء محرك السيارة، وشبك المقدمة المتميز، وفكوك المكابح، والعجلات قياس 21 بوصة المصنوعة من خليط خاص مع تصميم بشكل حرف (Y) وتدرّجات ألوان استثنائية؛ وهي العناصر التي تشكّل مجتمعةً إشارة واضحة لأجهزة القياس والتحكم البرونزية في ” دي بي آر 1 ” الأصلية الفائزة بسباق ” لومان “، ومع الحلقة المطليّة والمرقّمة بشكل فردي على المصدّ الأمامي، وملصق السهم المخصص على جدار الإطار، تنبض روح السباق في تفاصيل التصميم الخارجي للسيارة لتمتزج بالأداء المذهل لـ ” دي بي إس سوبرلاجيرا. ”

وفيما يتعلق بتصميم المقصورة الداخلية، قام فريق ” كيو باي أستون مارتن ” بتحليل المواد الأصلية التي استخدمت في مقاعد سيارة ” دي بي آر 1 “، وإعادة ابتكار النسيج المعتمد في مقاعد السيارة الأصلية، فيما تألقت الأبواب وظهر كل مقعد بلمسات مميزة تؤكد الطابع العريق للسيارة. وتنساب تفاصيل البرونز وصولاً إلى المقصورة الداخلية التي تم تنفيذ تشطيباتها النهائية يدوياً، مع مماسك تبديل السرعة المصنوعة من البرونز، وشعار ” 59 إديشن ” الخاص المطرّز على ظهر المقعد.