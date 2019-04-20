مانشستر سيتي يثأر من توتنهام ويستعيد الصدارة في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

أفسد مانشستر سيتي احتفالات توتنهام بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 1-0 اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع رصيده إلى 86 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يستطيع استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه كارديف سيتي غداً الأحد في مباراة أخرى بنفس الجولة.

وتجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط أمام آرسنال وتشيلسي ليصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث.