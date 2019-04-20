بالفيديو.. المغامسي : الدعاء للميت أجره يعود إلينا وليس له

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، في إجابته على سؤال متصله ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، من حق موتانا علينا أن نكثر لهم من الاستغفار ، وهو أن ندعو له ونقول ” اللهم أغفر له وأرحمه ، ووسع عليه قبره وأدخله الجنة .. وهكذا ” ، فندعو له ما يناسب حاله ، وهذا هو الاستغفار للميت .

وتابع الشيخ المغامسي ، حتى إذا زورناهم في القبور نقول يغفر الله لنا ولكم ، فالدعاء للميت لا يُقال أن أجره للميت فأجره يكون لكم أنتم لكل مستغفر ، والدعاء يُرج قبوله عند الله ويعود أجرة على الميت .