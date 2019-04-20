بالفيديو.. ورشة سيارات تستخدم ” سماعة طبيب ” لإقناع الزبائن

نايف السالم(صدى):

نشر الإعلامي نايف الحربي اليوم السبت، مقطع فيديو، عبر حسابه على ” سناب شات ” لـ ورشة سيارات تستعين بسماعة طبيب كوسيلة لإقناع الزبائن.

وقال الإعلامي إن السماعة التي يستخدمها صاحب الورشة تشبه سماعة الطبيب حيث يتم وضع السماعة ليتأكد الذبائن من إصلاح السيارة.

وطالب الإعلامي من وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعينة بالتحقق من أن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب الورشة، مؤكدًا أنه لايعرف إذا كانت حقيقة وليس مجرد وهم لإقناع الزبائن فقط.